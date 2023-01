Nuits de la lecture Pleslin-Trigavou Pleslin-Trigavou Pleslin-Trigavou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Pleslin-Trigavou Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture sont un rendez-vous incontournable dans l’agenda des bibliothèques. Pour fêter la troisième édition des Nuits de la lecture à Pleslin Trigavou, nous vous proposons des animations dans toute la Médiathèque : livres en réalité augmentée et casque de réalité virtuelle dans la salle culturelle, jeu de société, lectures impromptues… A ne pas manquer ! bibliothequepleslin@orange.fr +33 2 96 27 57 34 Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Pleslin-Trigavou

