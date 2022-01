Nuits de la Lecture Paron Paron Catégories d’évènement: Paron

Paron Yonne Paron EUR 0 0 Les Nuits de la lecture pour la première fois à la médiathèque de Paron.

Jeudi 20 janvier de 18h30 à 20h30, atelier d’écriture pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Inscriptions conseillées.

Vendredi 21 janvier à 18h30, spectacle « La princesse au petit pois » de la Touk Touk Compagnie. Conte à partir de 4 ans. Inscriptions conseillées. mediatheque@paron.fr +33 3 86 83 72 40 Les Nuits de la lecture pour la première fois à la médiathèque de Paron.

