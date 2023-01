Nuits de la lecture Oizon Oizon Catégories d’Évènement: Cher

Nuits de la lecture Bibliothèque Oizon

2023-01-21 18:00:00

Cher A la lueur des bougies, lecture de contes pour enfants :

– 18h : à partir de 7 ans

– 18h30 : à partir de 4 ans (les plus grands restent)

– 19h : apéritif dinatoire (chacun ramène un petit quelque chose à grignoter) Puis soirée jeux de société La bibliothèque de Oizon organise « Les Nuits de la lecture ». Bibliothèque Oizon

