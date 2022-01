Nuits de la Lecture – Mots d’Amour Lion-sur-Mer, 22 janvier 2022, Lion-sur-Mer.

Nuits de la Lecture – Mots d’Amour Sur la digue Salle Trianon Lion-sur-Mer

2022-01-22 – 2022-01-22 Sur la digue Salle Trianon

Lion-sur-Mer Calvados Lion-sur-Mer

Un duo conteuse et musicienne pour des Mots d’amours.

Marie Lemoine, conteuse, et Nadège Queuniet, musicienne et chanteuse, vous emmènent dans des récits d’une grande poésie autour de l’amour.

Un spectacle pour adultes et adolescents à partir de 11 ans.

Dans le cadre des Nuits de la Lecture.

accueil@lionsurmer.fr +33 2 31 36 12 00

