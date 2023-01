Nuits de la lecture Montélier Montélier Montélier Catégories d’Évènement: Drôme

Montélier

Nuits de la lecture Montélier, 21 janvier 2023, Montélier Montélier. Nuits de la lecture 22 avenue du Vercors Association « Montélier Je lis » – Médiathèque Espace Jean Monnet Montélier Drôme Association « Montélier Je lis » – Médiathèque 22 avenue du Vercors

2023-01-21 17:00:00 17:00:00 – 2023-01-21 19:00:00 19:00:00

Association « Montélier Je lis » – Médiathèque 22 avenue du Vercors

Montélier

Drôme Montélier La médiathèque organise son « 2e Marathon de lecture » à l’occasion de la manifestation nationale des « Nuits de la Lecture ». mediatheque@montelier.com +33 4 75 59 49 62 Association « Montélier Je lis » – Médiathèque 22 avenue du Vercors Montélier

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélier Autres Lieu Montélier Espace Jean Monnet Adresse Montélier Drôme Association "Montélier Je lis" - Médiathèque 22 avenue du Vercors Ville Montélier Montélier lieuville Association "Montélier Je lis" - Médiathèque 22 avenue du Vercors Montélier Departement Drôme

Montélier Espace Jean Monnet Montélier Montélier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelier-montelier/

Nuits de la lecture Montélier 2023-01-21 was last modified: by Nuits de la lecture Montélier Montélier Espace Jean Monnet 21 janvier 2023 22 avenue du Vercors Association "Montélier Je lis" - Médiathèque Espace Jean Monnet Montélier Drôme Drôme Montélier Montélier, Drôme

Montélier Montélier Drôme