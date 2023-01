Nuits de la lecture : Même pas peur des histoires ! Dinan Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Nuits de la lecture : Même pas peur des histoires ! Dinan, 21 janvier 2023
Bibliothèque, Salle des albums
20 Rue Waldeck-Rousseau
Dinan

2023-01-21 17:00:00 – 2023-01-21 18:30:00

Bibliothèque, Salle des albums 20 Rue Waldeck-Rousseau

Dinan

Côtes-d’Armor Des histoires pour trembler, des contes pour frissonner !

Rejoignez-nous ! N’ayez pas peur… des histoires !

A partir de 6 ans

Salle des albums Bibliothèque, Salle des albums 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan

2023-01-21 17:00:00 – 2023-01-21 18:30:00

