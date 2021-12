Sigale Médiathèque de Sigale Alpes-Maritimes, Sigale Nuits de la Lecture Médiathèque de Sigale Sigale Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nuits de la Lecture Médiathèque de Sigale, 22 janvier 2022, Sigale. Nuits de la Lecture

Médiathèque de Sigale, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Déambulation en textes et chansons Sur le thème de l’Amour Toujours et suivi d’un apéritif, venez déambuler dans la bibliothèque : lectures, chansons, décorations et exposition de paroles de chansons sur l’amour, l’ensemble dans un fond musical, toujours. Déambulation/Exposition en texte et chansons Médiathèque de Sigale 5 place de l’église 06910 Sigale Sigale Alpes-Maritimes

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

