Choisy-au-Bac Médiatheque de Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac, Oise Nuits de la lecture Médiatheque de Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac Catégories d’évènement: Choisy-au-Bac

Oise

Nuits de la lecture Médiatheque de Choisy-au-Bac, 21 janvier 2022, Choisy-au-Bac. Nuits de la lecture

Médiatheque de Choisy-au-Bac, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

proposition a nos lecteurs de lire un passage du livre qu’ils ont le plus aimés avec échange. Intervention des trétaux Cosacien (troupe de théâtre).

NOMBRE LIMITES A VOIR SELON EVOLUTION CRISE SANITAIRE

Lecture à voix haute Médiatheque de Choisy-au-Bac 4 rue du Général Leclerc 60750 Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Choisy-au-Bac, Oise Autres Lieu Médiatheque de Choisy-au-Bac Adresse 4 rue du Général Leclerc 60750 Choisy-au-Bac Ville Choisy-au-Bac lieuville Médiatheque de Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac