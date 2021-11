Lisieux Médiathèque André-Malraux Calvados, Lisieux Nuits de la Lecture Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Nuits de la Lecture

Médiathèque André-Malraux, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Médiathèque André-Malraux, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Le Pôle Lecture Publique est en fête ! Pour la Nuit de la Lecture, événement national porté par le Ministère de la Culture, les bibliothèques et médiathèques vous invitent à une journée faite de rencontres, d’ateliers, de lectures, spectacles et jeux. La médiathèque continue les festivités en soirée !

Gratuit / Sur inscription

Médiathèque André-Malraux, 14100 Lisieux

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T22:00:00

