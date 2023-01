Nuits de la lecture Maubourguet Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Nuits de la lecture MAUBOURGUET médiathèque Maubourguet Hautes-Pyrénées

2023-01-21

2023-01-21 – 2023-01-21

Hautes-Pyrénées Dans le cadre du festival « les nuits de la lecture » du 19 au 22 janvier 2023, la médiathèque de Maubourguet vous invite à participer à l’escape game « PANIQUE A LA BIBLIOTHEQUE ».

A partir de 14 ans. Thème 2023 : la peur. Sur inscription par téléphone.

