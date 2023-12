Nuits de la lecture : Manières Noires Médiathèque Marguerite Duras Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Manières noires est un projet de lecture musicale autour du livre de Tanguy Viel « La fille qu’on appelle » (2021, éditions de Minuit).

A travers l’histoire de Laura, jeune fille qui retourne vivre auprès de son père, chauffeur du maire d’une ville de Bretagne, l’auteur décrit les mécanismes de la domination masculine et de l’emprise sociale.

Une petite ville de province au bord de la mer, des personnages, du suspense : le lecteur est au cœur du témoignage, au commissariat, de cette jeune fille prise au piège.

Ce projet consiste à mettre en scène ce récit : une lecture, des images projetées, des sons, des voix, un chant, pour raconter comment ce trio, la fille, le père et l’homme de pouvoir, s’articule, évolue, et quelle place a chacun dans cet étau qui se referme.

Comme le lecteur, le spectateur suit Laura, l’héroïne, dans ce piège dans lequel elle se trompe de désir et comment elle prend conscience de cette emprise.

Le projet s’attache, par ses différentes formes visuelles et sonores, par les émotions qu’il suscite, à être au plus près de leurs regards, de leurs gestes et de ce qu’ils ressentent.

La manière noire est une technique de gravure qui consiste à marteler une matière molle, un métal souple comme le cuivre. Cette référence peut évoquer le comportement d’un être manipulateur envers une personne malléable, mais aussi des manières déplacées ou occultes au sein du pouvoir politique.

Conception du spectacle et création des images : Valentine Fournier

Lectures et créations musicales : Mathieu Askehoug et Armelle Pioline

Chant : Armelle Pioline

Production : ULTRA ARCHIVES

Valentine Fournier

Valentine Fournier vit et travaille à Romainville. A la suite d’une formation en architecture d’intérieur et en scénographie en 1996, puis en reliure et cartonnage, depuis 2000 elle développe tout un art de la mise en scène et de la mise en page de photos anonymes chinées dans les brocantes.

«La convocation est évidente : d’un côté un registre de photos originales et anonymes, de l’autre le goût de Valentine Fournier pour le fait divers et ses convergences. La quête ou la trouvaille de ces images constitue l’invention d’archives et la création de récits historiographiques. La photographie d’identité, le portrait, le Photomaton : voilà le registre dans lequel s’inscrit la métamorphose de l’anonyme vers la fiction (…) C’est sans doute pour cela qu’aujourd’hui elle aime mixer l’image au langage, la photographie à la projection, à la musique, sa présence sur scène avec celles d’autres partenaires artistiques. Aujourd’hui elle a dépassé son élan initial, elle fait cinéma.»

Extrait du texte de Nathalie Amae, curator, Savage collective.

Matthieu

Aschehoug

Matthieu Aschehoug est né à Pont-l’Abbé au cœur du Pays Bigouden. Il est diplômé de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs dans la section vidéo. Il y rencontre les membres du groupe hip-hop STUPEFLIP avec lesquels il joue comme bassiste pendant deux tournées.

D’abord dessinateur de perspectives pour les architectes, la musique prendra le dessus : Il travaille beaucoup pour les autres, et alterne tournées, composition pour l’image, le théâtre, la direction musicale pour Louis CHEDID, la Basse pour Cheval Fou, ainsi que diverses collaborations. A partir de 2010, il se lance dans l’élaboration de son propre répertoire de chansons en français sous le nom de ASKEHOUG. Trois albums remarqués par la critique ont déjà vu le jour et l’enregistrement du quatrième est en cours. Les prix Moustaki ainsi que Charles Cros sont décernés à son trio en 2013.

Armelle

Pioline

Armelle Pioline vit et travaille à Paris. Auteure, compositrice, interprète, elle incarne depuis une vingtaine d’années une pop française élégante, aventureuse, et indépendante. A la fin des années 90, elle fait ses classes à Dublin où, pendant trois ans, elle écrit, chante et joue de la batterie dans son tout premier groupe, «Happiness in Sexyland». De retour à Paris, elle fonde le groupe Holden avec le guitariste prodige Mocke. Un premier album sort en 1998 sur le label Lithium. Ensemble, durant 15 ans, ils écrivent et composent un répertoire lumineux et singulier, « quelques uns des plus beaux titres en français » selon Libé, sur lesquels Armelle chante, tout en douceur, avec une voix impériale. Depuis 2015, elle se produit sous le nom de SuperBravo, duo pop minimaliste, heureux lauréat du FAIR 2019, avec déjà trois albums à son actif.

