2023-01-21 17:00:00 – 2023-01-21 20:00:00

Dordogne Les Eyzies A l’occasion de cette septième édition des Nuits de la lecture, le Musée national de Préhistoire vous propose de partager le frisson de la lecture ! 17h : accueil des enfants… tous déguisés ! Au programme : des lectures projetées, des ateliers moooonstrueux et quelques surprises pour le jeune public et les familles. 18h30 : retrouvons-nous au sein des collections permanentes autour de nos coups de cœur littéraires pour une soirée riche en émotions qui vous conduira aux portes d’une nuit ouverte sur le mystère… Cet événement est proposé en partenariat avec la bibliothèque des Eyzies, la Réunion des musées nationaux – Grand-Palais et la Société des Amis du Musée national de préhistoire et de la Recherche Archéologique (SAMRA). Entrée libre et gratuite. A l’occasion de cette septième édition des Nuits de la lecture, le Musée national de Préhistoire vous propose de partager le frisson de la lecture ! Entrée libre et gratuite. +33 5 53 06 45 45 Musée National de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies

