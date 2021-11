Paris La Conciergerie Paris Nuits de la Lecture: Les élèves parisiens viennent lire à la Conciergerie. La Conciergerie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nuits de la Lecture: Les élèves parisiens viennent lire à la Conciergerie. La Conciergerie, 21 janvier 2022, Paris. Nuits de la Lecture: Les élèves parisiens viennent lire à la Conciergerie.

La Conciergerie, le vendredi 21 janvier 2022 à 14:00

Les Nuits de la Lecture à la Conciergerie. —————————————— ### Les collègiens et lycéens donnent voix au textes abolitionnistes! Dans le cadre des Nuits de la Lecture, la Conciergerie accueille les élèves de collège et de lycée de quatre établissements scolaires parisiens. Ils viendront lire des textes en relation avec le **quarantième anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France** en se relayant dans les différents espaces du monument de 14h à 16h30. De Césare Beccaria à Robert Badinter en passant par Victor Hugo, l’argumentaire abolitionniste résonnera dans l’ancien palais royal et de la prison révolutionnaire qu’était la Conciergerie. Entrée gratuite pour les moins de 26 ans. Un passe sanitaire est demandé à l’entrée du monument.

Accès gratuit pour les moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif. Les visiteurs doivent être munis d’un billet (même gratuit) disponible sur la billetterie: https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2035140822090400170

Les textes fondateurs sur l’abolition de la peine de mort résonneront dans les salles médiévales de la Conciergerie. La Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris Paris Quartier Les Îles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu La Conciergerie Adresse 2 boulevard du Palais 75001 Paris Ville Paris lieuville La Conciergerie Paris