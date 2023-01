Nuits de la lecture : lectures théâtralisées Plumaugat Plumaugat Plumaugat Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-01-20 19:30:00 – 2023-01-20 21:30:00

Côtes-d’Armor Plumaugat A l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque propose des lectures théâtralisées sur le thème de la peur.

Venez frissonner de peur ou de plaisir en écoutant des textes mis en relief par Florence Dottin. mediatheque@plumaugat.fr +33 2 96 87 37 18 Place du commerce Médiathèque Plumaugat

