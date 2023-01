Nuits de la lecture : lectures musicales avec la pianiste Lilit Danielyan Deschamps Dinan Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Nuits de la lecture : lectures musicales avec la pianiste Lilit Danielyan Deschamps Dinan, 22 janvier 2023, Dinan . Nuits de la lecture : lectures musicales avec la pianiste Lilit Danielyan Deschamps 20 Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier Dinan Côtes-d’Armor Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier 20 Rue Waldeck-Rousseau

2023-01-22 – 2023-01-22

Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier 20 Rue Waldeck-Rousseau

Dinan

Côtes-d’Armor Les extraits du livre « La Terre Parle » et les moments musicaux vous sont proposés.

Salle Mathurin-Monier

Public adulte. Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Côtes-d'Armor Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier 20 Rue Waldeck-Rousseau Ville Dinan lieuville Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Departement Côtes-d'Armor

Dinan Dinan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Nuits de la lecture : lectures musicales avec la pianiste Lilit Danielyan Deschamps Dinan 2023-01-22 was last modified: by Nuits de la lecture : lectures musicales avec la pianiste Lilit Danielyan Deschamps Dinan Dinan 22 janvier 2023 20 Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque Côtes-d’Armor dinan Salle Mathurin-Monier Dinan Côtes-d'Armor

Dinan Côtes-d'Armor