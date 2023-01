Nuits de la lecture : Lectures à haute voix Plancoët Plancoët Plancoët Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Plancoët Que diriez-vous de lire à voix haute des textes écrits par vos soins ou des extraits d’ouvrages qui vous ont marqué et que vous voudriez nous partager. N’hésitez pas cet évènement est fait pour vous. Seule contrainte : amusez-vous à nous faire frissonner ! Autour d’une table venez lire ou écoutez des histoires en lien avec le thème de la peur.

Pour adolescents et adultes.

Inscription pour les personnes qui souhaitent lire à haute voix. biblio.plancoet@wanadoo.fr +33 2 96 84 39 05 Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët

