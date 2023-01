Nuits de la lecture > lecture théâtralisée et rencontre-dédicace Pontorson, 22 janvier 2023, Pontorson .

Nuits de la lecture > lecture théâtralisée et rencontre-dédicace

2023-01-22 – 2023-01-22

« Les Nuits de la lecture » est un événement national organisé pour la deuxième année consécutive par le Centre National du Livre. Il aura cette année pour thème La Peur. Parce que la lecture est une source intarissable d’émotions, la peur est certainement celle la plus partagée dès les premières histoires enfantines.

La Fondation du Mont-Saint-Michel a voulu s’associer à cet événement pour promouvoir le livre et transmettre le goût de la lecture au plus grand nombre. Dans la première partie, deux comédiens amateurs passionnés de littérature mettront en scène des textes sur le Mont-Saint-Michel qui ne manqueront pas de faire frémir petits et grands.

En deuxième partie, l’écrivain Timothée de Fombelle est l’invité exceptionnel de cette journée. Auteur de romans en littérature jeunesse, il vient à la rencontre de son public. Celui qui a entre autres écrit Alma, Tobie Lolness (traduit dans trente langues, bientôt en dessin animé) et 101 façons de lire tout le temps paru en 2022 chez Gallimard Jeunesse parlera de ses sources d’inspiration, le travail d’écriture, la place de la peur dans ses ouvrages. Il sera interviewé par deux lectrices inconditionnelles : Eléonore (15 ans) et Emilie (37 ans). Cette journée est aussi l’occasion de découvrir d’autres métiers du livre. Cécile, la libraire de la librairie itinérante La Salicorne et le Rhinocéros et Isabelle, la documentaliste du collège de Pontorson évoqueront leurs métiers avec passion.

La rencontre sera suivie d’une dédicace et d’un goûter.

Biographie

Timothée de Fombelle est né en 1973 à Paris. D’abord auteur de théâtre, il publie en 2006 un premier roman en deux volumes, Tobie Lolness, traduit dans trente langues (grand prix de l’imaginaire, prix Saint Exupéry, Marsh Award…). Ce roman est suivi en 2010 de Vango, toujours en deux tomes chez Gallimard Jeunesse, puis du roman Le Livre de Perle (2014) récompensé par le prix du meilleur roman adolescent européen. En 2018, l’album Capitaine Rosalie est illustré par Isabelle Arsenault. A partir de 2020, paraît Alma, trilogie autour de l’Atlantique de la fin du XVIIIème siècle (Prix Sorcières, Prix France-Télévision…) et en 2021 l’album Esther Andersen illustré par Irène Bonacina. Son premier livre pour les adultes, Neverland, récit d’une quête aux frontières de l’enfance est disponible en Folio. Timothée de Fombelle écrit aussi pour la scène (Je danse toujours), la musique (Georgia) et la bande dessinée (Gramercy Park). Dernier titre paru chez Gallimard : 101 façons de lire tout le temps.

Public : famille

Vente de livres sur place par la librairie La salicorne et le Rhinocéros

