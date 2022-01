Nuits de la Lecture : lecture de Danse Célestine Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Nuits de la Lecture : lecture de Danse Célestine Fuveau, 21 janvier 2022, Fuveau. Nuits de la Lecture : lecture de Danse Célestine Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau

2022-01-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-01-21 20:00:00 20:00:00 Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous

Fuveau Bouches-du-Rhône Une soirée théâtre dès 8 ans – Lecture de la pièce « Danse Célestine » par son autrice Sabine Tamisier Auteur Dramatique Dans le cadre des Nuits de la Lecture, une lecture de « Danse Celestine » de et avec Sabine Tamisier Une soirée théâtre dès 8 ans – Lecture de la pièce « Danse Célestine » par son autrice Sabine Tamisier Auteur Dramatique Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Ville Fuveau lieuville Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau

Fuveau Fuveau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuveau/