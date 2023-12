Nuits de la lecture : le corps, lectures Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Nuits de la lecture : le corps, lectures Médiathèque Marguerite Duras Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 17h30 à 21h30

.Tout public. gratuit

A l’occasion des Nuits de la Lecture, les bibliothécaires vous invitent à une lecture de textes sur le corps. L’étrange, le poétique et le comique seront au

rendez-vous, évoqués par des plumes célèbres ou que nous aimerions vous faire

découvrir. Deux séquences : – 17h30-18h30 pour les plus jeunes, lecture suivie

d’un goûter – 19h pour les adultes La soirée se conclura par un quiz qui vous

permettra de gagner des chèques-lire Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

