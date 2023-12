Nuits de la lecture : le corps dans tous ses états Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Nuits de la lecture : le corps dans tous ses états
Bibliothèque Drouot Paris, 19 janvier 2024 19:00, Paris

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Les élèves de théâtre du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger lisent des textes sur le thème du corps, en partenariat avec la Maison de Victor Hugo. Florilège de textes sur le corps, empruntés à la littérature, au théâtre, à la poésie et à la philosophie. Textes lus par les élèves de théâtre du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger, avec la possibilité, pour le public, de se joindre à eux, pour lire de courts textes (ou citations) extraits d’un chapeau. En en partenariat avec la Maison de Victor Hugo Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

Bibliothèque Drouot
11 rue Drouot
75009 Paris

