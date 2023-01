Nuits de la lecture La Vicomté-sur-Rance La Vicomté-sur-Rance La Vicomté-sur-Rance Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21 20:00:00

Côtes-d’Armor La Vicomté-sur-Rance Pour les Nuits de la lecture, la bibliothèque de La Vicomté-sur-Rance vous invite à un moment d’échange et de partage autour de la lecture, sans restriction de thème. Le format de la soirée reste libre ; ceux qui le souhaitent peuvent lire un extrait de roman, poème, présentent un livre coup de coeur etc. Seront partagées des douceurs sucrées et salées : appel aux volontaires pour préparer tartes et gâteaux !

Inscription avant le mercredi 18 janvier au soir, par mail ou lors de votre passage à la bibliothèque. bibliolavicomte@gmail.com Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance

