Nuits de la lecture : La soirée de la peur Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’Évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Nuits de la lecture : La soirée de la peur Coulonges-sur-l’Autize, 20 janvier 2023, Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize. Nuits de la lecture : La soirée de la peur Bibliothèque municipale Rue des Halles Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Rue des Halles Bibliothèque municipale

2023-01-20 – 2023-01-20

Rue des Halles Bibliothèque municipale

Coulonges-sur-l’Autize

Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize EUR Organisée par la bibliothèque municipale. Lecture d’histoires pour les enfants de 4 à 10 ans à 18h. Organisée par la bibliothèque municipale. Lecture d’histoires pour les enfants de 4 à 10 ans à 18h. +33 5 49 06 14 47 mairie de coulonges

Rue des Halles Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulonges-sur-l'Autize Adresse Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres Rue des Halles Bibliothèque municipale Ville Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize lieuville Rue des Halles Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l'Autize Departement Deux-Sèvres

Nuits de la lecture : La soirée de la peur Coulonges-sur-l’Autize 2023-01-20 was last modified: by Nuits de la lecture : La soirée de la peur Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize 20 janvier 2023 Bibliothèque municipale Rue des Halles Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres Coulonges sur l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres