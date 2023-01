Nuits de la lecture – la peur Lanouaille Lanouaille Catégories d’Évènement: Dordogne

Nuits de la lecture – la peur Lanouaille, 20 janvier 2023

Dordogne Dans le cadre des Nuits de la lecture, avec l’association Biblioconte, plusieurs séances auront lieu :

A 16h45 :

Séances contes « frissons » (+ petit goûter) à la sortie de l’école

Médiathèque de Cherveix-Cubas (sous réserve) /médiathèque de Payzac

Durée : 45 min. A 18h30 :

« Angoisse à Lanouaille » – lectures théâtralisées tous publics + petit pot de fin de séance

Médiathèque de Lanouaille

