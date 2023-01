Nuits de la lecture : histoires d’avoir peur… Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Plélan-le-Petit Pour fêter comme il se doit le début des Nuits de la lecture, les lectrices de l’association « On bouquine », viendront raconter des histoires qui font peur. Alors venez vous installer et ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour écouter ces histoires à faire frémir !

A partir de 5 ans mediatheque.plelan@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 27 06 77 Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit

