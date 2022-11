Nuits de la lecture : Histoire(s) d’avoir peur…, 20 janvier 2023, .

Nuits de la lecture : Histoire(s) d’avoir peur…



2023-01-20 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-20

Pour sa 2e participation aux Nuits de la Lecture créées par le Ministère de la Culture et organisées par le Centre national du livre (CNL), Le Passage propose une soirée de repas et peurs partagés…

Chacun apporte un plat salé ou sucré, une boisson à partager, mais aussi des contes, nouvelles ou extraits sur le thème de la peur. L’atelier d’écriture des 7 et 19 janvier présentera ses créations à l’occasion de cette soirée. On peut aussi venir juste pour écouter !

Et toute la journée : Venez faire votre portrait ou celui de vos enfants dans de terrifiants passe-tête et explorer nos boîtes à horreurs…

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

