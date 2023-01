Nuits de la Lecture Heure du conte 3/6 ans Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Nuits de la Lecture Heure du conte 3/6 ans Bibliothèque Italie, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Heure du conte exceptionnelle dans le cadre des Nuits de la Lecture Inquiétantes, étonnantes ou drôles, venez écouter des contes et des histoires en famille, racontés par les bibliothécaires de la bibliothèque Italie, sur le thème de la peur, dans le cadre des Nuits de la lecture. Ces lectures seront suivies d’un goûter. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact :

