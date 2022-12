Nuits de la lecture – Escape Game à la Médiathèque Le Tangram Bannalec Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère Bannalec La 7ème édition de la Nuit de la Lecture a pour thème « Les Fantastiques Nuit de la Peur ». Un Escape Game est organisé autour des créatures fantastiques locales avec des énigmes à résoudre dans la médiathèque de Bannalec. Un évènement en partenariat avec le Réseau des Médiathèques Matilin et Quimperlé Communauté. A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire +33 2 98 35 40 50

