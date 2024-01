NUITS DE LA LECTURE EN SAUMUR VAL DE LOIRE Saumur, vendredi 19 janvier 2024.

NUITS DE LA LECTURE EN SAUMUR VAL DE LOIRE Saumur Maine-et-Loire

Plus que l’emprunt de livres, le réseau l’imagin’R c’est également des rencontres, des échanges et des découvertes grâce à l’organisation et à la participation à de nombreux événements tels que les Nuits de la Lecture.

La 8ème édition de cet événement national se tiendra du 18 au 21 janvier 2024. Au sein du réseau de l’imagin’R de l’Agglomération Saumur Val de Loire plusieurs rendez-vous sont proposés les 19 et 20 janvier.

Au programme :

– La momie perdue : escape game.

En tant qu’explorateur, vous avez toujours adoré l’Égypte. C’est là que votre arrière grand-père, Howard Carter, a découvert les vestiges de l’antique pharaon Toutankhamon. Lors d’une balade au bord du Nil, le sol s’est soudainement écroulé sous vos pieds. Impuissants, vous êtes tombé dans un trou qui semble être une sorte de grotte en pierre, n’ayant pas été visitée depuis des milliers d’années… Vous avez une heure pour sortir ou ce tombeau deviendra le vôtre !

Durée : 1h – À partir de 10 ans.

• Vendredi 19 janvier à 17h30, 19h et 20h30 à la bibliothèque de Brézé (Bellevigne-les-Châteaux).

• Samedi 20 janvier à 20h et 21h30 – Bibliothèque de Vernantes.

– Victorine « O temps pour moi » : spectacle de la Compagnie La Trébuche.

La clowne Victorine est un peu bousculée par le temps. Pendant sa conférence, elle s’arrête, se questionne et tente de nous éclairer. Elle va observer et décortiquer à sa manière, son rapport au temps : cycles, rouages, ossature faite de secondes, de minutes, d’heures sur le frigo, le four ou le portable.

Durée : 1h – À partir de 6 ans.

• Vendredi 19 janvier à 18h – Médiathèque de Doué-la-Fontaine (Doué-en-Anjou).

– TIZI bal conté : spectacle de la Compagnie Yédélé.

TIZI, le bal conté pour petits et grands est une invitation à danser et faire la fête. Interactif et jubilatoire, il cherche à provoquer la rencontre avec l’autre pour retrouver le plaisir de faire ensemble. Au cœur du projet, le public devient acteur du spectacle. Une belle occasion de partir en voyage, guidé par Adama et la vieille Azétou, à la découverte de la vie quotidienne dans un village au Bénin.

Durée : 50min – Tout public.

• Vendredi 19 janvier à 19h30 – Salle des loisirs de Trèves (Gennes-Val-de-Loire).

– Apéro littéraire « coups de cœur ».

Les adultes échangent autour de leurs lectures, films, derniers coups de cœur littéraires, pendant que les plus jeunes profitent des histoires du soir sous forme d’une soirée pyjama. Une belle pause gourmande réunira tout le monde !

Durée : 1h – Tout public.

• Vendredi 19 janvier à 20h – Bibliothèque d’Allonnes.

– Soirées pyjama : tendres histoires avant le coucher.

Vous êtes prêts pour écouter des histoires racontées par les bibliothécaires. Accompagnés de vos parents, venez découvrir la bibliothèque la nuit. C’est votre soirée !

Durée : 1h – De 4 à 10 ans.

• Vendredi 19 janvier à 20h – Bibliothèques d’Allonnes, de Varennes-sur-Loire et de Vivy.

• Samedi 20 janvier à 20h – Bibliothèques de Vernantes et de Turquant (spéciale « les 5 sens »).

– Sieste littéraire « une promenade en hiver » par Ô Lake et Philippe Languille.

Avec « Une promenade en hiver », l’auteur Henry David Thoreau (1817-1862) livre le récit d’une journée de marche à travers les paysages enneigés de la Nouvelle-Angleterre. Sa langue précise et poétique, y restitue avec une infinie richesse les mille détails et la palette de sensations que livre cette nature qui semble endormie, et qui pourtant foisonne de vie. Cet art de la contemplation est également au cœur de la musique d’Ô Lake, dont les notes de piano mêlées de nappes électroniques constituent un écrin idéal pour les mots de l’auteur lus par le comédien Philippe Languille.

Durée : 1h – Adultes.

• Samedi 20 janvier à 14h30 – Médiathèque de Montreuil-Bellay.

– Balade contée.

En se promenant dans les rues de Vernoil-le-Fourrier, écoutez des histoires sur ce village et ses environs. Un moment convivial assuré par l’équipe de la bibliothèque.

Durée : 1h30 – Tout public.

• Samedi 20 janvier à 16h – Bibliothèque de Vernoil-le-Fourrier.

