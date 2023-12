Nuits de la lecture : Écrire le désir Bibliothèque André Malraux Paris, 18 janvier 2024 19:00, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre des Nuits de la lecture cette année consacrées au corps, rencontre avec Emma Becker et Belinda Cannone autour de la question du désir.

Une rencontre entre deux autrices qui traduisent la question du désir, le désir charnel, celui de l’autre, la quête du plaisir et de l’abandon. Mais parfois aussi l’absence de désir et la place de la sexualité dans le couple, à la fois comme un espace de liberté ou de contraintes. Emma Becker aborde à travers l’autofiction sa propre expérience de la sexualité, une forme de liberté absolue du corps, le sien face au regard des hommes. Belinda Cannone interroge le désir à la lumière de la sociologie, en observant la construction et la déconstruction du couple dans l’histoire. Un dialogue qui se nourrit de références poétiques et philosophiques.

Emma Becker a 34 ans. En 2008, elle se fait connaître avec une nouvelle érotique parue dans la revue Stupre. En 2011, elle publie Mr, suivi d’Alice en 2015 (tous deux chez Denoël). Son troisième roman, La Maison (paru en 2019 chez Flammarion), a reçu le prix des étudiants France Culture-Télérama. L’Inconduite, publié en 2022 (Albin Michel), a été plébiscité tant par la critique que par le public dès sa sortie.

Belinda Cannone est romancière et essayiste. Elle a publié sept romans (le dernier, Nu intérieur, aux éditions de L’Olivier) et plusieurs essais, dont L’Écriture du désir (Prix de l’essai de l’Académie française, 2001), Le Sentiment d’imposture (Grand Prix de l’essai de la Société des Gens de Lettres 2005), La Tentation de Pénélope (Stock, 2010) et S’émerveiller (Stock, 2017). Elle a fait paraître Le nouveau nom de l’amour (Stock, 2023), un essai sur l’amour, le couple et le désir.

Rencontre animée par Christine Ferniot, journaliste et modératrice dans de très nombreux festivals littéraires à travers la France.

Réservation obligatoire : www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

