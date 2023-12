Nuits de la lecture : donner corps à la lecture Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. gratuit La médiathèque fête la nuit de la lecture avec un programme pour toutes les générations au 1er étage, rez-de-chaussée et dans l’auditorium Pour le public jeunesse Venez aiguiser vos sens : écouter des histoires, regarder des images, toucher des documents tactiles, et… bouger en dansant ! De 19h à 20h30 Au 1er étage Pour les enfants à partir de 4 ans et leurs accompagnants Entrée libre Pour le public adulte Lectures autour du corps thème des Nuits de la lecture 2024 De 19h à 19h45 Au rez-de-chaussée Public ado-adultes Entrée libre Dans la bibliothèque idéale de Cécile Coulon Cécile Coulon présentera sa bibliothèque idéale avec Les filles du Loir, elle dédicacera ensuite ses livres que vous pourrez acheter grâce à la libraire La Cédille Pour en savoir plus. De 20h à 22h Auditorium (niveau -1) Public ado-adultes Sur inscription sur https://bibliocite.fr/evenements/ Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://bibliocite.fr/evenements/

