le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Le premier voyage emmènera les enfants chez les indiens pour découvrir la légende de l’attrape-rêve. La deuxième expédition leur fera rencontrer le Petit Prince et sa quête du mouton idéal. Enfin, une nouvelle exploration des rêves les emmènera jusqu’à la lune pour dialoguer avec le soleil et décrocher les étoiles.

Entrée gratuite sur inscription : 20 places

Les enfants sont invités à venir en pyjamas avec un oreiller pour vivre les rêves qui leur seront proposés. Au cours de la soirée une collation avec chocolat et viennoiseries leur sera offerte Bibliothèque Griesheim-près-Molsheim 47 rue du Général de Gaulle 67870 Griesheim-près-Molsheim Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:30:00

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:30:00

