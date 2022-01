Nuits de la Lecture – dédicaces avec Karine Vitelli Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Nuits de la Lecture – dédicaces avec Karine Vitelli
Office de tourisme 5 cours Victor Leydet Fuveau
2022-01-22 09:00:00 – 2022-01-22 11:00:00

2022-01-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-01-22 11:00:00 11:00:00 Office de tourisme 5 cours Victor Leydet

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau Livres pour tout public :

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, l'Office de tourisme reçoit l'auteure fuvelaine Karine Vitelli qui dédicacera ses ouvrages en matinée!

Livres pour tout public :
« Rendez-vous à l'infini » – « Eirenn » – « Le Nouveau Monde », Mes pas de velours », « Les Fripouillets – un week-end au camping »…

+33 4 42 50 49 77

« Rendez-vous à l’infini » – « Eirenn » – « Le Nouveau Monde », Mes pas de velours », « Les Fripouillets – un week-end au camping »… Office de tourisme 5 cours Victor Leydet Fuveau

