Nuits de la Lecture de Elles en Caractères Valréas Valréas Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Vaucluse

Nuits de la Lecture de Elles en Caractères Valréas, 20 janvier 2023, Valréas Valréas. Nuits de la Lecture de Elles en Caractères 8 Place Aristide Briand Château de Simiane Valréas Vaucluse Château de Simiane 8 Place Aristide Briand

2023-01-20 20:00:00 – 2023-01-20

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand

Valréas

Vaucluse Valréas Elles en Caractères vous invite à participer aux Nuits de la Lecture 2023 dans le Salon d’Honneur du Château de Simiane !

Thème de cette année : La Peur ! ellesencaracteres@gmail.com +33 4 90 35 30 44 Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Valréas Vaucluse Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Ville Valréas Valréas lieuville Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Departement Vaucluse

Valréas Valréas Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas-valreas/

Nuits de la Lecture de Elles en Caractères Valréas 2023-01-20 was last modified: by Nuits de la Lecture de Elles en Caractères Valréas Valréas 20 janvier 2023 8 Place Aristide Briand Château de Simiane Valréas Vaucluse Valréas Valréas, Vaucluse Vaucluse

Valréas Valréas Vaucluse