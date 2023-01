Nuits de la lecture dans les bibliothèques Amiens Métropole Amiens, 19 janvier 2023, Amiens .

Nuits de la lecture dans les bibliothèques Amiens Métropole

50 rue de la République Amiens Somme

2023-01-19 – 2023-01-19

Amiens

Somme

Les Bibliothèques d’Amiens Métropole participent à la 7e édition des NUITS DE LA LECTURE.

Animations proposées en partenariat avec l’AR2L, On a Marché sur la Bulle et La Cie des Invisibles

L E C T U R E S M U S I C A L E S

LA NUIT, MES PEURS Par Stéphane Aucante et Thibaut Camerlynck / En partenariat avec l’AR2L

Laissez-vous surprendre par des lectures musicales, dans le noir complet !

Jeudi 19 janvier à 16 h | Bibliothèque Louis Aragon – Auditorium

Public adulte.

L E C T U R E S

JOJO L’AFFREUX

Jojo l’affreux Venez écouter deux lectures jeune public dont celle de Jojo l’affreux, un monstre qui se cache sous le lit des enfants mais qui n’arrive pas à les effrayer…

Vendredi 20 janvier à 19h30 | Bibliothèque Pierre Garnier à Camon

Tout public.

EDGAR ALLAN POE

Place à La Compagnie des Invisibles et Edgar Allan Poe pour deux lectures avec marionnettes.

Vendredi 20 janvier à 20h30 | Bibliothèque Pierre Garnier à Camon

A partir de 12 ans.

BOUUUUHHHH !

Des lectures effrayantes pour frissonner de peur !

Samedi 21 janvier à 11h | Bibliothèque Louis Aragon

De 0 à 3 ans.

L E C T U R E S / S P E C T A C L E S

FAITS DIVERS…

La nuit est avancée, dans un diner, une serveuse et un journaliste s’échangent des faits divers croustillants. Au menu, crimes passionnels, fin tragiques d’inconnus et de célébrités, idioties fatales, folies meurtrières, autant de faits divers qui vous seront servis en musique accompagnés d’un bon café. Entrez sans frapper dans le film noir que vous propose la compagnie P14

Samedi 21 janvier à 17h | Bibliothèque Louis Aragon – Auditorium

A partir de 10 ans.

A T E L I E R S

STRIP BD

Ateliers strip BD avec On a marché sur la Bulle.

Samedi 21 janvier, 14h30 – 17h30 | Bibliothèque Louis Aragon – Hall de presse

A partir de 8 ans.

Renseignements au 03 22 97 10 10

JEUX

JEUX DE SOCIÉTÉ

Viens jouer à te faire peur avec la sélection de jeux de société spécialement choisie par les bibliothécaires !

Samedi 21 janvier, 15h – 17h | Bibliothèque Louis Aragon – Hall d’exposition

A partir de 8 ans.

animationbibliotheques@amiens-metropole.com +33 3 22 97 10 10

Amiens

dernière mise à jour : 2023-01-09 par