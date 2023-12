Nuits de la lecture : Dans la bibliothèque idéale de Cécile Coulon Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 19 janvier 2024 20:00, Paris.

A l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, La langue des choses cachées, qui paraît chez L’Iconoclaste, les Filles du Loir invitent Cécile Coulon a un voyage dans les œuvres qui ont marqué son parcours de vie et d’écriture.

A travers les œuvres qui l’ont inspirée (Flaubert, Proust, Steinbeck, Bret Easton Ellis), Cécile Coulon évoque la poésie et ses écrits.

Romancière prodige depuis l’adolescence, Cécile Coulon

détonne, ses romans et sa poésie aussi. Depuis ses seize ans, elle creuse son

sillon, explore la ruralité, le corps, la sensualité et la brutalité des actes,

la puissance poétique de la nature. Rien ne l’arrête, elle trace sa route.

Après Une bête au paradis (L’iconoclaste, 2019), Prix littéraire du

Monde et Seule en sa demeure (L’iconoclaste, 2021), La langue des

choses cachée vient confirmer la plume sidérante et poétique de Cécile

Coulon.

Créée en octobre 2004, l’association Les Filles du loir

a pour but de réunir ses adhérents autour de la littérature contemporaine et de

la lecture. Elles partagent leurs coups de cœur et favorisent la rencontre entre les auteurs et les

lecteurs à travers le format des « Bibliothèques idéales » pour

entrer dans l’univers culturel et intime de l’auteur.

La Bibliothèque idéale de Cécile Coulon sera suivie d’une séance de dédicaces assurée par la libraire La Cédille.

Dans le cadre des Nuits de la lecture.

Auditorium (niveau -1)

Public ado-adulte

Sur inscription à partir du 19 décembre sur www.bibliocite.fr ou auprès des bibliothécaires



Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 75015 Paris

