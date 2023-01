Nuits de la lecture Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Nuits de la lecture Craponne-sur-Arzon, 21 janvier 2023, Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon. Nuits de la lecture 3 Place aux Fruits Hôtel Calemard de Montjoly Médiathèque Municipale Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits

2023-01-21 17:30:00 17:30:00 – 2023-01-21

Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits

Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire Craponne-sur-Arzon La médiathèque participe aux Nuits de la Lecture, sur le thème de la peur.

Lecture à voix haute à destination des enfants, de 17h30 à 18h30.

Jeu de piste de 19h à 20h (tout public).

Lecture à voix haute à destination des adultes, de 20h30 à 21h30. mediatheque@craponnesurarzon.fr +33 4 71 01 24 30 Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Médiathèque Municipale Adresse Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Ville Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon lieuville Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Médiathèque Municipale Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/craponne-sur-arzon-craponne-sur-arzon/

Nuits de la lecture Craponne-sur-Arzon 2023-01-21 was last modified: by Nuits de la lecture Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Médiathèque Municipale 21 janvier 2023 3 Place aux Fruits Hôtel Calemard de Montjoly Médiathèque Municipale Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Haute-Loire