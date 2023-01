Nuits de la lecture Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’Évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

2023-01-20 – 2023-01-21

Nièvre EUR 0 0 Programme des nuits de la lecture à la médiathèque de Cosne :

– Vendredi 20 janvier, à 20h : la très horrifique histoire d’oncle Louis le Bagnard.

Une enquête sur un secret de famille, écrite et contée par Adeline Dyant, musique d’Olivier Manoury (bandonéon). Public à partir de 16 ans.

– Samedi 21 janvier, à 16h : Murmures de contes, histoires dans le noir…

C’est dans le noir complet (ou presque), que vous allez frissonner à écouter des histoires à faire peur ! Public à partir de 3 ans.

Sur inscription. +33 3 86 20 27 00

