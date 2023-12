Nuits de la lecture : contes coquins, des histoires de corps Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nuits de la lecture : contes coquins, des histoires de corps Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, 19 janvier 2024, Paris. Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Pour cette nuit particulière, la bibliothèque vous offre « Les fruits défendus : contes coquins » De l’Antiquité au XVIIIe siècle, un choix de contes libertins à savourer avec le sourire. Raffinés ou grotesques, populaires ou mondains, ils ont toujours une double valeur littéraire et humoristique. Tous révèlent que le sexe peut être joyeux comme un éclat de rire. Lecture par Gabriel Ohayon et Evelyne Bork. Sur réservation à partir du 19 décembre. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr

