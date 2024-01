Nuits de la lecture : Concert-lecture « La Reine de Saba » par la comédienne Suzy Dupin et la pianiste Isabelle Dubuis Musée Bourdelle Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 18h30 à 19h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des « Nuits de la lecture », la comédienne Suzy Dupin et la pianiste Isabelle Dubuis vous invitent à un voyage merveilleux et sonore sur les traces de l’énigmatique et fascinante Balkis, mieux connue sous le nom de « reine de Saba ».

Ce concert-lecture fait écho à l’accrochage thématique « Bourdelle et la reine de Saba » présenté au musée du 9 janvier au 17 mars 2024. Bourdelle a conçu un ensemble d’illustrations colorées et poétiques pour illustrer la seconde édition du texte mythique de La Reine de Saba par Joseph-Charles Mardrus.

Mots et notes s’entrelaceront au gré des rencontres qui constituent cette légende, de la jeune Balkis au majestueux Roi Salomon en passant par la nourrice Sarahil et les oiseaux magiciens. Une invitation à l’ailleurs par des extraits du conte et des musiques de Claude Debussy, Robert Schumann, Reynaldo Hahn, Amy Beach ou Lili Boulanger…

Suzy Dupin

D’origine bretonne, Suzy Dupin a étudié à Sciences Po Rennes et a travaillé dans une société de production TV. Puis elle a décidé de revenir à sa passion, le jeu. Elle est comédienne et humoriste. Elle écrit aussi des scénarios et a réalisé son premier court-métrage en 2023.

Isabelle Dubuis

Née à Lyon, Isabelle Dubuis fait de brillantes études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient un 1er Prix de piano à l’unanimité 1ère nommée ainsi qu’un 1er Prix de musique de chambre dans la classe de Jean Hubeau. C’est à la Guildhall School of Music & Drama de Londres qu’elle achève son cursus musical, étudiant le piano avec Joan Havill et la mélodie française avec Robin Bowman. Récompensée par le Concert Recital Diploma elle y reçoit également le Lord Mayor Prize (attribué pour la 1ère fois à un musicien non britannique). Passionnée par la pédagogie, elle enseigne depuis 1992 au Conservatoire de Paris (Cnsmdp), et s’y consacre désormais à l’enseignement du piano au sein de la Formation Supérieure aux Métiers du Son et de l’Image. Chambriste expérimentée, Isabelle Dubuis a été pianiste de l’ensemble Galitzine de 1997 à 2014.

© musée Bourdelle / Paris Musées Antoine Bourdelle, Balkis se dévoilant, encre et acquarelle sur papier, 1919-1921 © musée Bourdelle / Paris Musées