Finistère Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la lecture, dont le thème en 2023 est « LA PEUR », le CEL et la DRIM TIM vous invitent à une soirée placée sous le signe de l’improvisation. Imaginez quelques comédiens, dépourvus de texte mais dotés d’une imagination débordante.

Imaginez, en face, des livres, plein de livres, comme autant de sources d’inspiration. De cette rencontre va naître un spectacle improvisé, un moment artistique inédit, provoquant diverses émotions au sein du public, tels le rire, l’étonnement, la rêverie poétique, l’admiration… et pourquoi pas le grand frisson !

Votre rôle ? Petits et grands, venez avec un livre que vous aimé, tout simplement !

Et même sans livre, venez !

cel29.livres@gmail.com +33 6 07 16 96 80

