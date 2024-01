Nuits de la lecture – Café philo – Le corps et le féminisme, entre obstacle et libération Place du Général de Gaukke Mortagne-au-Perche, jeudi 18 janvier 2024.

Nuits de la lecture – Café philo – Le corps et le féminisme, entre obstacle et libération Place du Général de Gaukke Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 17:00:00

fin : 2024-01-18

A l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque de Mortagne-au-Perche organise un café philo, animé par Guillaume Harang sur le thème « Le corps et le féminisme, entre obstacle et libération ». En partenariat avec Les Amis d’Alain et de Mortagne.

Camille Froideveaux-Metterie, philosophe et féministe a montré comment le corps féminin a souvent été réduit à un objet, surexposé au regard masculin. La réappropriation de leur corps par les femmes représente une libération de la domination patriarcale.

Entrée libre et gratuite

Place du Général de Gaukke Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie mediatheque@mortagneauperche.com



