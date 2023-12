Nuits de la lecture : Brins de Mer Lycée Jacques Decour Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Une balade poétique, dansée, chantée et signée…

Marina Cedro, danseuse, Périne Paniccia, interprète en langue des signes et des élèves du lycée Jacques Decour vous invitent à découvrir des poèmes de Robert Desnos, Carolyne Carson, Maurice Carême… Le programme : à 18h, rendez-vous au Lycée Jacques Decour pour une lecture et une performance de poèmes dans la cour sous les arcades du lycée au 12 avenue Trudaine. à 18h40, une balade guidée par Gérard Lo Monaco et Marina Cedro entre le Lycée Jacques Decour et la Bibliothèque Louise Walser Gaillard, 26 rue Chaptal à 19h10, rendez-vous à la bibliothèque pour une lecture et performance des poèmes avec la participation publique et à 20h nous partagerons un verre de l’amitié. Création, musiques et danse : Marina Cedro Décors : Gérard Lo Monaco Lecture poèmes : Élèves de Seconde du Lycée Jacques Decour Professeure : Cécile Roy-Fleury Interprète en langue de signes : Périne Paniccia Lycée Jacques Decour 12 avenue Trudaine 75009 Paris Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

