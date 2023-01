Nuits de la lecture Brest, 19 janvier 2023, Brest .

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2023 sur le thème de la peur, le réseau des médiathèques de Brest propose des animations du 19 au 21 janvier.

Concert Les Gouelles de Brest

Par Anna Scolan (chant, accordéon, clarinette) & Pauline Trehen (chant, violons)

Duo de reprises, chants slaves, musiques tziganes, voyage en Irlande, chansons françaises. Et pour l’ouverture de la Nuit de la lecture, contes de l’étrange, qui font un petit peu peur…

Jeudi 19 janvier de 18h à 20h

Médiathèque Jo Fourn – Europe

Lectures dans le noir

Les bibliothécaires vous proposent des extraits de livres audio et de textes effrayants dans une ambiance sombre et sonore à faire frémir les plus audacieux.

À partir de 16 ans Sur réservation

Samedi 21 janvier de 15h à 16h

Médiathèque François Mitterrand- Les Capucins (Studio)

Défi éloquence

Des jeunes de 16 à 25 ans ont créé ensemble le spectacle de leurs éloquences sur la peur avec une metteuse en scène et un aikidoka. Venez à leur rencontre, lâchez vos peurs et laissez-vous surprendre.

Accompagnés par l’association Don Bosco et le théâtre du Grain.

En partenariat avec la Maison du théâtre.

Samedi 21 janvier de 19h à 20h30

Médiathèque François Mitterrand- Les Capucins (Auditorium)

Marathon de lecture : la peur

Faites-vous peur et participez avec nous à un marathon de lecture jusqu’au bout de la nuit, le tout en musique.

Adultes

Samedi 21 janvier de 20h à minuit

Médiathèque de Saint-Marc

