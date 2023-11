Nuits de la lecture Bibliothèque Vaugirard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nuits de la lecture Bibliothèque Vaugirard Paris, 18 janvier 2024, Paris. Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. gratuit

« Les Echappées », spectacle de lectures musciales avec

Catherine Pont-Humbert ( textes, mise en scène et lecture),

Martin Guerpin (saxophone),Didine Kati (mandole)

Julien Lallier (piano) Les Echappées propose

un spectacle qui mêle lecture de poésies et de fragments avec les partitions

musicales du groupe de jazz kabyle Azawan Autour de trois grand axes, l’ailleurs, les paysages et l’écriture,

les textes de Catherine Pont-Humbert mettent en jeu le corps qui se déploie

tout au long de la lecture. Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris Contact : https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr

