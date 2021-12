Saint-Brès Bibliothèque municipale Rose Salmeron Hérault, Saint-Brès Nuits de la lecture Bibliothèque municipale Rose Salmeron Saint-Brès Catégories d’évènement: Hérault

Depuis maintenant 6 ans nous vous donnons rendez-vous pour échanger autour de différents textes, poèmes, ou chansons. Les associations « Rebonds » et « La boite à ziq » se joignent à nous pour vous assurer une soirée festive et conviviale. Au plaisir de vous retrouver dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire, jauge d’environ 40 places.

Aimons toujours ! Aimons encore ! Lire, conter, chanter, écrire, nous vous attendons pour une soirée conviviale le 22 janvier à partir de 18h30. Bibliothèque municipale Rose Salmeron 7 place de la Ramade 34670 Saint-Brès Saint-Brès Hérault

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T22:00:00

