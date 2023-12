Nuits de la lecture : Bibliothèque idéale de Lola Lafon Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 18 janvier 2024 19:00, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Réservation obligatoire

A l’occasion des Nuits de la lecture, la Médiathèque Jean-Pierre Melville vous invite à découvrir la bibliothèque idéale de Lola Lafon, en compagnie de l’association Les Filles du loir. L’autrice nous fera plonger dans les œuvres, tous genres confondus (lectures, musique, films…), qui ont marqué son parcours et influencé son travail d’écrivain.

Lola Lafon dévoile les lectures qui ont marqué son

imaginaire à travers une sélection d’œuvres (fiction, bande dessinée,

poésie, film et musique…). Elle se fait guide sensible et généreux

pour partir à la découverte des livres qu’elle a choisis dans les rayons

de sa bibliothèque, sans restriction de genre, de format ni de langue.

Elle évoquera ses deux derniers livres : Quand tu écouteras cette chanson, (éd. Stock, 2022), un roman biographique et introspectif en hommage à la jeune martyre juive Anne Frank, et le roman Chavirer (éd. Actes Sud, 2020), dans lequel on retrouve la fascination de

l’écrivaine – qui fit elle-même de longues études de danse – pour les

corps mis à l’épreuve, transformés, dominés jusqu’à l’épuisement. Chavirer est un livre engagé, qui décrypte des formes de pression et d’oppression sexuelles et sociales.

Écrivaine et musicienne, issue d’une famille aux

origines franco-russo-polonaises, Lola Lafon est l’autrice de plusieurs

romans édités chez Actes Sud : Une fièvre impossible à négocier, De ça je me console, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce, La petite communiste qui ne souriait jamais, Mercy, Mary, Patty et Chavirer, et de Quand tu écouteras cette chanson, aux éditions Stock.

Dans le domaine musical, Lola Lafon compte deux albums à son actif : Grandir à l’envers de rien (Label Bleu / Harmonia Mundi, 2006) et Une vie de voleuse (Harmonia Mundi, 2011).

Les filles du Loir est une association de lectrices et lecteurs qui a pour but de promouvoir la lecture d’œuvres contemporaines et d’organiser des rencontres avec des auteurs.

La Bibliothèque idéale de Lola Lafon sera suivie d’une vente de livres assurée par la librairie Jonas.

Dans le cadre des Nuits de la lecture.

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE RENCONTRE EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 DÉCEMBRE.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

éditions Stock lola lafon