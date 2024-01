Nuits de la lecture > Ateliers Médiathèque de L’îlot Isigny-le-Buat, samedi 20 janvier 2024.

Nuits de la lecture > Ateliers Médiathèque de L’îlot Isigny-le-Buat Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

– à 10h30 : Bien dans ma peau : instant partagé entre parents et enfants avec Mél’Ange – à partir de 3 ans – inscription conseillée.

– de 15h à 17h : Le corps bouge et l’esprit se libère : atelier danse libre et intuitive avec l’association Au coeur de l’Âme Agit d’Essence – à partir de 12 ans – sur inscription.

Médiathèque de L’îlot 2 place de la mairie

Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie bibliotheque.isigny-le-buat@msm-normandie.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT MSM Normandie – BIT Genêts