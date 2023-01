Nuits de la lecture : animations à la médiathèque Cahors Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot Programme de la journée : 15h à 19h30 : Enquête en huis clos par le Phénix cadurcien

Dracula, Dark Vador, Voldemor… se sont échappés. Aidez-nous à les retrouver !

8 personnes, toutes les 30 min, à partir de 10 ans. Sans inscription. 16h à 17h : Même pas peur ! Venez écouter des contes à frissonner… Si vous l’osez ! De 0 à 10 ans. 17h30 à 20h : le jeu du loup-garou.

Venez éliminer les loups-garous qui se cachent parmi nous, grâce à votre bagou et à votre intuition !

De 8 à 18 joueurs, toutes les 30 min, à partir de 11 ans. Sans inscription. 18h à 18h30 : Lectures théâtralisées de Jo Witek

Venez écouter les élèves du Conservatoire d’art dramatique du Grand Cahors lire des extraits du livre J’entends des pas derrière moi de Jo Witek. Ados, adultes, sans inscription. 18h45 à 19h30 : La Marelle » Dis voir ta peur »

Jetez un sort à votre peur en la défiant à ce jeu de marelle bien particulier ! À partir de 15 ans 19h45 à 20h30 : Lectures

Écoutez des textes d'Adeline Dieudonné, Laurine Roux, Jéremy Fel, Maupassant, Buzatti, lus par Olivier Leuckx, comédien (Cie La boucle). Retrouvez la 7ème édition des nuits de la lecture autour du thème de la peur du 19 au 22 janvier 2023 Le samedi 21 janvier, rendez-vous à la médiathèque de Cahors pour plusieurs animations autour du jeu et de la lecture

