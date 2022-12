Nuits de la lecture – Animation lecture Tancarville, 21 janvier 2023, Tancarville Tancarville.

Nuits de la lecture – Animation lecture

Bibliothèque municipale de Tancarville
3 Route de Saint-Romain
Tancarville
Seine-Maritime

2023-01-21 – 2023-01-21

Bibliothèque municipale de Tancarville 3 Route de Saint-Romain

Tancarville

Seine-Maritime

Tancarville

Quand tombe la nuit, les ombres s’allongent, les bruits de la nuit envahissent la forêt, hululements, cris, feuilles qui craquent et soudain un hurlement… Et si le loup y était, nous mangerait-il ?

Viens apprivoiser tes peurs et affronter le noir lors d’une animation lecture le samedi 21 janvier à 17h.

Au programme des histoires racontées dans la pénombre avec une bonne dose de peur, une pointe d’aventure et un brin d’humour.

Un quiz sur les bruits de la forêt la nuit suivra l’animation.

Animation gratuite, pour tous les enfants à partir de 4 ans.

+33 2 32 84 24 13 https://bibliotheque-tancarville.fr/

Bibliothèque municipale de Tancarville 3 Route de Saint-Romain Tancarville

