Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Le(s) corps : à vous de le(s) dire, à vous de le(s) lire.

Après avoir accueilli vendredi un comédien et son choix de textes, le samedi donne la place aux lecteurs et lectrices ! Vous aimez lire à voix haute ? Venez partager des textes sur la thématique du corps – des textes tout public, bien entendu :) – à la lumière des bougies (artificielles, les bibliothèques sont encore pleines de papier !). Vous pouvez bien sûr venir uniquement pour écouter si vous le souhaitez. Une table thématique sera présentée aux lecteurs en mal d’inspiration. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

